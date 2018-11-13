Шевченко о ближайших матчах сборной: сделали акцент на молодых футболистах

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106967 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113895 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151612 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145748 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137092 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128500 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172160 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118104 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Шевченко о ближайших матчах сборной: сделали акцент на молодых футболистах

Шевченко о ближайших матчах сборной: сделали акцент на молодых футболистах

Киев  •  УНН

 • 9585 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мы сделали специально акцент на молодых футболистах при выборе состава. Так на пресс-конференции приуроченной ближайшим двум матчам сборной Украины по футболу (против Словакии и Турции) ситуацию с составом прокомментировал наставник Андрей Шевченко, передает корреспондент УНН.

"Эти два матча очень важны. Мы сделали специально акцент на молодых футболистах при выборе состава. В каждом мы видим перспективу. Некоторым сделали аванс. Многие из них хорошо себя зарекомендовали в чемпионате Украины. Турнирную задачу мы уже решили. Понимаем, что это большая ответственность перед болельщиками, но все равно идем на определенный риск, ведь молодежи нужно давать шанс. Однако у них нет опыта игр на таком уровне. Будем по максимуму давать им возможность раскрыть свой талант в поединках и обязательно достичь положительного результат для сборной", - отметил коуч.

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Примечательно, что украинская сборная уже досрочно повысилась в элитный дивизион в Лиге наций.

Добавим также, матч Лиги наций Словакия - Украина состоится 16 ноября в Трнаве (начало - в 21:45 по киевскому времени).

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