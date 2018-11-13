Шевченко о ближайших матчах сборной: сделали акцент на молодых футболистах

"Эти два матча очень важны. Мы сделали специально акцент на молодых футболистах при выборе состава. В каждом мы видим перспективу. Некоторым сделали аванс. Многие из них хорошо себя зарекомендовали в чемпионате Украины. Турнирную задачу мы уже решили. Понимаем, что это большая ответственность перед болельщиками, но все равно идем на определенный риск, ведь молодежи нужно давать шанс. Однако у них нет опыта игр на таком уровне. Будем по максимуму давать им возможность раскрыть свой талант в поединках и обязательно достичь положительного результат для сборной", - отметил коуч.

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Примечательно, что украинская сборная уже досрочно повысилась в элитный дивизион в Лиге наций.

Добавим также, матч Лиги наций Словакия - Украина состоится 16 ноября в Трнаве (начало - в 21:45 по киевскому времени).