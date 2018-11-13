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Шевченко довикликав лідера львівських "Карпат" у збірну України

Шевченко довикликав лідера львівських "Карпат" у збірну України

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко довикликав форварда львівської команди “Карпати” Мар’яна Шведа, повідомляє сайт “зелено-білих”, передає УНН.

Спершу вінгер “Карпат” опинився в резервному списку коуча збірної, однак тепер Швед отримав повноцінне запрошення.

У поточному чемпіонаті вихованець “левів” провів 14 матчів, в яких забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі.

Варто зазначити, що 16 листопада на збірну України очікує матч Ліги Націй проти Словаччини, а 20-го вона зустрінеться з Туреччиною в рамках товариської гри.

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