Шевченко довикликав лідера львівських "Карпат" у збірну України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко довикликав форварда львівської команди “Карпати” Мар’яна Шведа, повідомляє сайт “зелено-білих”, передає УНН.
Спершу вінгер “Карпат” опинився в резервному списку коуча збірної, однак тепер Швед отримав повноцінне запрошення.
У поточному чемпіонаті вихованець “левів” провів 14 матчів, в яких забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі.
Варто зазначити, що 16 листопада на збірну України очікує матч Ліги Націй проти Словаччини, а 20-го вона зустрінеться з Туреччиною в рамках товариської гри.