Шевченко довызвал лидера львовских "Карпат" в сборную Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко довызвал форварда львовской команды “Карпаты” Марьяна Шведа, сообщает сайт “зелено-белых”, передает УНН.
Сначала вингер “Карпат” оказался в резервном списке коуча сборной, однако теперь Швед получил полноценное приглашение.
В текущем чемпионате воспитанник “львов” провел 14 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
Стоит отметить, что 16 ноября сборную Украины ожидает матч Лиги Наций против Словакии, а 20-го она встретится с Турцией в рамках товарищеской игры.