Збірна Сербії з футболу оголосила склад команди на поєдинок із командою України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Головний тренер збірної Сербії з футболу Славолюб Муслін оголосив список гравців, викликаних на товариський матч із командою України, який відбудеться 15 листопада на стадіоні ОСК "Металіст" у Харкові, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Для підготовки до майбутньої контрольної зустрічі керманич сербської збірної викликав 26 футболістів:
Воротарі: Владімір Стойковіч ("Нотінгем Форест", Англія), Предраг Райковіч ("Маккабі Т-А", Ізраїль), Александар Йовановіч ("Орхус", Данія);
Захисники: Антоніо Рукавіна ("Вільярреал", Іспанія), Александар Коларов ("Манчестер Сіті", Англія), Філіп Младеновіч ("Кельн", Німеччина), Матія Настасіч ("Шальке", Німеччина), Браніслав Івановіч ("Челсі", Англія), Нікола Максімовіч ("Наполі", Італія), Ягош Вуковіч ("Коньяспор", Туреччина), Стефан Мітровіч ("Гент", Бельнія), Александр Ігньовскі ("Фрайбург", Німеччина), Душко Тошич ("Бешикташ", Туреччина);
Півзахисники: Лука Мілівоєвіч ("Олімпіакос", Греція), Неманья Гудель ("Аякс", Нідерланди), Неманья Матіч ("Челсі", Англія), Любомір Фейса ("Бенфіка", Португалія), Неманья Радоя ("Сельта", Іспанія);
Нападники: Душан Тадіч ("Саутгемптон", Англія), Зоран Тошич ("ЦСКА", Росія), Лазар Марковіч ("Спортінг", Португалія), Філіп Костіч ("Гамбург", Німеччина), Александар Мітровіч ("Ньюкасл", Англія), Андрія Павловіч ("Копенгаген", Данія), Александар Катай ("Алавес", Іспанія), Александар Пешич ("Аталанта", Італія).
Нагадаємо, що перед зустріччю із сербами, "жовто-блакитні" 12 листопада проведуть поєдинок відбору на ЧС-2018 із Фінляндією.
Як повідомляв УНН, Україна зберегла свою позицію в оновленому рейтингу ФІФА.