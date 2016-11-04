Сборная Сербии по футболу объявила состав команды на поединок с командой Украины

Для подготовки к предстоящей контрольной встрече руководитель сербской сборной вызвал 26 футболистов:

Вратари: Владимир Стойкович ("Ноттингем Форест", Англия), Предраг Райкович ("Маккаби Т-А", Израиль), Александар Йованович ("Орхус", Дания);

Защитники: Антонио Рукавина ("Вильярреал", Испания), Коларов ("Манчестер Сити"), Филипп Младенович ("Кельн", Германия), Матия Настасич ("Шальке", Германия), Бранислав Иванович ("Челси", Англия), Никола Максимович ("Наполи", Италия), Ягош Вукович ("Коньяспор", Турция), Стефан Митрович ("Гент", Бельгия), Александр Игневски ("Фрайбург", Германия), Душко Тошич ("Бешикташ", Турция);

Полузащитники: Лука Миливоевич ("Олимпиакос", Греция), Неманья Гудель ("Аякс", Нидерланды), Неманья Матич ("Челси", Англия), Любомир Фейса ("Бенфика", Португалия), Неманья Радоя ("Сельта", Испания);

Нападающие: Душан Тадич ( "Саутгемптон", Англия), Зоран Тошич ("ЦСКА", Россия), Лазарь Маркович ("Спортинг", Португалия), Филипп Костич ("Гамбург", Германия), Александар Митрович ("Ньюкасл", Англия ), Андрея Павлович ("Копенгаген", Дания), Александар Катай ("Алавес", Испания), Александар Пешич ("Аталанта", Италия).

Напомним, что перед встречей с сербами, "желто-голубые" 12 ноября проведут поединок отбора на ЧМ-2018 с Финляндией.

Как сообщал УНН, Украина сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА.