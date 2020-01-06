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Збірна Канади обіграла Росію у фіналі Молодіжного ЧС з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Збірна Канади U-20 з хокею святкувала виграш у фінальному матчі чемпіонату світу 2019 серед 20-річний, який завершився в Чехії, інформує УНН.

На льоду “Оставар Арена” “кленові листи” на початку третього періоду поступалися одноліткам з Росії 1:3, але зуміли здійснити “камбек” та здивували опонентів трьома шайбами у відповідь — 4:3.

У поєдинку за “бронзу” шведи розібралися з фінами — 3:2.

Зауважимо, що форвард Швеції Самуель Фагемо став кращим бомбардиром змагань — 13 очок (8 голів і 5 асистів), обігнав на один пункт канадця Хейтона.

Додамо, що Канада залишилась найбільш титулованою на Молодіжних чемпіонатах світу — 18 звитяг.

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