Збірна Канади обіграла Росію у фіналі Молодіжного ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Збірна Канади U-20 з хокею святкувала виграш у фінальному матчі чемпіонату світу 2019 серед 20-річний, який завершився в Чехії, інформує УНН.
На льоду “Оставар Арена” “кленові листи” на початку третього періоду поступалися одноліткам з Росії 1:3, але зуміли здійснити “камбек” та здивували опонентів трьома шайбами у відповідь — 4:3.
У поєдинку за “бронзу” шведи розібралися з фінами — 3:2.
Зауважимо, що форвард Швеції Самуель Фагемо став кращим бомбардиром змагань — 13 очок (8 голів і 5 асистів), обігнав на один пункт канадця Хейтона.
Додамо, що Канада залишилась найбільш титулованою на Молодіжних чемпіонатах світу — 18 звитяг.