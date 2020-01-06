Сборная Канады обыграла Россию в финале Молодежного ЧМ по хоккею

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 20549 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116853 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122617 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120953 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 141509 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109779 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110563 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109670 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132112 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130814 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Сборная Канады обыграла Россию в финале Молодежного ЧМ по хоккею

Сборная Канады обыграла Россию в финале Молодежного ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 14961 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Сборная Канады U-20 по хоккею праздновала выигрыш в финальном матче чемпионата мира 2019 годасреди 20-летний, который завершился в Чехии, информирует УНН.

На льду “Оставар Арена” “кленовые листья” в начале третьего периода уступали сверстникам из России 1:3, но сумели осуществить “камбэк” и удивили оппонентов тремя шайбами в ответ — 4:3.

В поединке за “бронзу” шведы разобрались с финнами — 3:2.

Заметим, что форвард Швеции Самуэль Фагэ стал лучшим бомбардиром соревнований — 13 очков (8 голов и 5 ассистов), обогнав на один пункт канадца Хейтон.

Добавим, что Канада осталась самой титулованной на молодежном чемпионате мира — 18 побед.

Украинские Национальные Новости

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