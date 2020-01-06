Сборная Канады обыграла Россию в финале Молодежного ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Сборная Канады U-20 по хоккею праздновала выигрыш в финальном матче чемпионата мира 2019 годасреди 20-летний, который завершился в Чехии, информирует УНН.
На льду “Оставар Арена” “кленовые листья” в начале третьего периода уступали сверстникам из России 1:3, но сумели осуществить “камбэк” и удивили оппонентов тремя шайбами в ответ — 4:3.
В поединке за “бронзу” шведы разобрались с финнами — 3:2.
Заметим, что форвард Швеции Самуэль Фагэ стал лучшим бомбардиром соревнований — 13 очков (8 голов и 5 ассистов), обогнав на один пункт канадца Хейтон.
Добавим, что Канада осталась самой титулованной на молодежном чемпионате мира — 18 побед.