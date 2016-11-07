Заява Й.Столтенберга свідчить про агресивність НАТО - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що заява Генсека НАТО Йєнса Столтенберга свідчить про агресивний характер Північноатлантичного альянсу. Про це він заявив, коментуючи заяву Генсека НАТО про укріплення сил Альянсу для відповіді на "активність" Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Заява Столтенберга вкорте свідчить про агресивний характер цієї організації", - сказав Д.Пєсков.
Як повідомив УНН, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявив, що Альянс відповість на дії РФ значним підсиленням колективної безпеки.