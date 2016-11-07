Заявление Й.Столтенберга свидетельствует об агрессивности НАТО - Д.Песков

"Заявление Столтенберга который раз свидетельствует про агрессивный характер этой организации", - сказал Д.Песков.

Как сообщил УНН, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявил, что Альянс ответит на действия РФ значительным усилением коллективной безопасности .