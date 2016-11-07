Заявление Й.Столтенберга свидетельствует об агрессивности НАТО - Д.Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга свидетельствует об агрессивном характере Североатлантического альянса. Об этом он заявил, комментируя заявление генсека НАТО об укреплении сил Альянса для ответа на «активность» России, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Заявление Столтенберга который раз свидетельствует про агрессивный характер этой организации", - сказал Д.Песков.
Как сообщил УНН, Генсек НАТО Й.Столтенберг заявил, что Альянс ответит на действия РФ значительным усилением коллективной безопасности .