Завтра Запорізька область опиниться у "червоній зоні": як працюватиме транспорт і що закриють

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. На території Запорізьскої області з 9 квітня запроваджуються обмеження, визначені для “червоної зони” та вводяться додаткові карантинні обмеження, однак транспорт не зупинятимуть, повідомляє УНН з посиланням на Запорізьку ОДА.

Цитата

“Сьогодні ситуація із поширенням ковіду в області свідчить, що діючих карантинних обмежень недостатньо. Ми спостерігаємо з початку березня стрімке зростання показників захворюваності. Ситуація дійсно складна, але поки не критична. Тому введення додаткових обмежень наразі є вкрай необхідним. Також треба на всій території посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Ми не можемо допустити погіршення ситуації”, — заявив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Деталі

При цьому він зауважив, що транспорт не може припинити рух повністю, бо людям необхідно доїжджати на роботу і в лікарню.

“Тому на територіях необхідно відпрацювати додаткові обмеження вже сьогодні. Потрібно завчасно попередити людей у випадку введення пропускної системи чи інших правил, — зазначив Старух.

Деталі

Відповідно до рішення Запорізьскої регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00 годин 00 хвилин 9 квітня вводяться додаткові карантинні обмеження.

Окремо під час засідання комісії Олександр Старух звернув увагу на необхідність керівникам територій опрацювати питання роботи громадського транспорту.

Що буде заборонено

приймання відвідувачів закладами громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім здійсненням адресної доставки та замовлень на виніс;

приймання відвідувачів у ТРЦ та розважальних закладах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання сфери торговельного і побутового обслуговування населення, окрім закладів, де не менше 60 відсотків площі призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті. приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів;

робота спортивних залів та фітнес-центрів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність ринків, крім продовольчих;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів;

проведення закладами охорони здоров’я планових госпіталізацій, за винятком окремих випадків, передбачених законодавством.

Дозволено

провадження діяльності з надання фінансових послуг, робота операторів поштового зв’язку, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів (без зон харчування), з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Доповнення

Також з 9 квітня в “червону зону” перейдуть Запорізька та Хмельницька області.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано вже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби. Приріст за добу склав 19,4 тисячі, детальних випадків — 464 за добу. Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 1 803 998 осіб, померло — 35 962.

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