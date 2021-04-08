Завтра Запорожская область окажется в "красной зоне": как будет работать транспорт и что закроют

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"Сегодня ситуация с распространением ковида в области свидетельствует, что действующих карантинных ограничений недостаточно. Мы наблюдаем с начала марта стремительный рост показателей заболеваемости. Ситуация действительно сложная, но пока не критическая. Поэтому введение дополнительных ограничений пока крайне необходимымо. Также надо на всей территории усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Мы не можем допустить ухудшения ситуации", - заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

Детали

При этом он отметил, что транспорт не может остановить движение полностью, потому что людям необходимо доезжать на работу и в больницу.

"Поэтому на территориях необходимо отработать дополнительные ограничения уже сегодня. Нужно заранее предупредить людей в случае введения пропускной системы или других правил", - отметил Старух.

Детали

Согласно решению Запорожской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00 часов 00 минут 9 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Отдельно на заседании комиссии Александр Старух обратил внимание на необходимость руководителям территорий проработать вопрос работы общественного транспорта.

Что будет запрещено

прием посетителей заведения общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме осуществления адресной доставки и заказов на вынос;

прием посетителей в ТРЦ и развлекательных заведениях;

прием посетителей субъектами хозяйствования сферы торгового и бытового обслуживания населения, кроме заведений, где не менее 60 процентов площади предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте; прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта;

работа спортивных залов и фитнес-центров;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей;

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность рынков, кроме продовольственных;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов;

проведение учреждениями здравоохранения плановых госпитализаций, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством.

Разрешено

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, работа операторов почтовой связи, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов (без зон питания), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Дополнение

Также с 9 апреля в "красную зону" перейдут Запорожская и Хмельницкая области.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 1,8 млн случаев коронавирусной болезни. Прирост за сутки составил 19,4 тысячи, детальных случаев - 464 в сутки. Всего за все время пандемии в Украине заболело 1803998 человек, умерло - 35962.