Завтра відбудуться похорони 3-річного Муси Сулейманова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Завтра відбудуться похорони 3-річного Муси Сулейманова, якого знайшли мертвим в окупованому Криму. Про це повідомив представник Кримської солідарності під час прямого ефіру, передає кореспондент УНН.
“Нещодавно вийшов священослужитель та сказав, що дитина мертва, похорони відбудуться завтра об 11:00”, — сказав представник Кримської солідарності.
Також повідомляється, що пошуки дитини зупинилися, адже його знайшли мертвим у каналізаційній ямі.
Як повідомлялося, в окупованому Криму знайшли тіло 3-річного Муси Сулейманова, який є сином політв’язня Руслана Сулейманова.
Нагадаємо, 24 липня, в селищі Строганівка Сімферопольського району в окупованому Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов.