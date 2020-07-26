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Завтра відбудуться похорони 3-річного Муси Сулейманова

Завтра відбудуться похорони 3-річного Муси Сулейманова

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Завтра відбудуться похорони 3-річного Муси Сулейманова, якого знайшли мертвим в окупованому Криму. Про це повідомив представник Кримської солідарності під час прямого ефіру, передає кореспондент УНН.

“Нещодавно вийшов священослужитель та сказав, що дитина мертва, похорони відбудуться завтра об 11:00”, — сказав представник Кримської солідарності.

Також повідомляється, що пошуки дитини зупинилися, адже його знайшли мертвим у каналізаційній ямі.

Як повідомлялося, в окупованому Криму знайшли тіло 3-річного Муси Сулейманова, який є сином політв’язня Руслана Сулейманова.

Нагадаємо, 24 липня, в селищі Строганівка Сімферопольського району в окупованому Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов.

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