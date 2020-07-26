В окупованому Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв'язня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В окупованому Криму знайшли тіло 3-річного Муси Сулейманова, який є сином політв'язня Руслана Сулейманова. Про це повідомив представник Кримської солідарності посилаючись на МНС РФ під час прямого ефіру, передає кореспондент УНН.
“МНС Росії повідомило про знайдення тіла 3-річної дитини, яка зникла два дні тому в Сімферопольському районі”, — сказав представник Кримської солідарності посилаючись на повідомлення МНС РФ.
Зазначимо, що під час ефіру стало відомо, що тіло знайшли у вигрібній ямі.
Також під час ефіру було зазначено, що вигрібну яму оглядали й раніше, але тіло виявили тільки сьогодні, коли її вирішили відкачати.
Після слів: "Він там" - місце біля вигрібної ями очепили, а журналістів та волонтерів, які проводили пошуки попросили відійти. Згодом на місце прибула швидка.
Наразі більше офіційних коментарів та повідомлень щодо смерті 3-річного хлопчика не було.
Нагадаємо, 24 липня, в селищі Строганівка Сімферопольського району в окупованому Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов.