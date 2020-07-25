В окупованому Криму зник син політв'язня

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У п’ятницю, 24 липня, в селищі Строганівка Сімферопольського району в Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов. Про це повідомляє правозахисна організація “Кримська солідарність”, передає УНН.

Зазначається, що останнього разу дитину бачили, коли вона гралась в пісочниці біля будинку — 24 липня, близько 18-ї години.

На місце прибули окупаційна поліція, кінологи, міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

Хлопчик одягнений в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці.

Активісти і правозахисники просять кримчан допомогти в пошуку дитини.

Станом на 00:10 25 липня повідомляється, що з моменту зникнення дитини на місці пошуків Муси зібралось близько 700 осіб. Люди розійшлися в радіусі 5 км від селища, проте ніяких результатів, на жаль, немає.

Нагадаємо, Руслан Сулейманов є фігурантом “справи Хізб ут-Тахрір”. Його і ще чотирьох українських політв’язнів незаконно утримують в окупаційних установах Федеральної служби виконання покарань Росії.

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