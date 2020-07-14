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У заарештованого в Криму журналіста проблеми з серцем - адвокат

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КИЇВ. 14 липня. УНН. У заарештованого в тимчасово окупованому Криму громадянського журналіста Руслана Сулейманова виявлені дифузні зміни в серці. Про це повідомляє громадське об’єднання “Кримська солідарність” з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі, передає УНН.

“У нього було спілкування з психологом, його змусили пройти тести. Були питання такого характеру як, наприклад, „ручка і черевик, що спільного між цими предметами?“. Він сказав, що згадав відповідь на це питання з психології, яку викладали йому в університеті, що шизофренік повинен відповісти, що вони обидва залишають слід, нормальна людина таку відповідь не дала би”, — розповіла адвокат.

Так, в умовах стаціонару психіатричної лікарні було проведено ряд медичних досліджень. Після проведення дослідження серця була зроблена енцефалограма.

“Зі слів мого підзахисного, у нього були помічені дифузні зміни в серці і виявлена ​​блокада правого пучка Гіса”, — уточнила Гемеджі.

Після отримання документів до медичного висновку сторона захисту має намір клопотати про проведення медичного огляду.

“Також у мого підзахисного був інцидент з приводу поправок до конституції (Росії — ред.), з приводу участі в процесі голосування. Він написав заяву про те, що він не бажає брати участь в цьому голосуванні. Тричі він викликався „на килим“ і після подачі письмової заяви його залишили в спокої”, — резюмувала адвокат.

Так, за даними організації, Сулейманов — цивільний журналіст, активіст “Кримської солідарності”, випускник факультету фізики магнітних явищ в ТНУ. Він був затриманий 27 березня 2019 року в ході масових обшуків в окупованому Криму і знаходиться під вартою в ізоляторі більше 15 місяців.

Як повідомляв УНН, нещодавно на окупованому півострові знову пройшли обшуки силовиків. Так, близько 4 ранку 7 липня стало відомо про одночасне проведення масових обшуків в кількох районах окупованого Криму. За підсумками слідчих заходів, які пройшли в 13-ти будинках, співробітники ФСБ РФ затримали 7 осіб — Зиядинова Еміля, Ібрагімова Ісмета, Суфьянова Аліма, Хайретдінова Сейрана, Сизикова Олександра, Бектемірова Вадима, Муратова Зекірью.

Всіх доставили в будівлю ФСБ РФ в Сімферополі. Ділявера Меметова, до якого прийшли з постановою на арешт, в його домоволодінні не було. Російські спецслужби продовжують його шукати.

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