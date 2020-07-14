У арестованного в Крыму журналиста проблемы с сердцем - адвокат

“У него было общение с психологом, его заставили пройти тесты. Были вопросы такого характера как, например, „ручка и ботинок, что общего между этими предметами?“. Он сказал, что вспомнил ответ на этот вопрос психологии, которую преподавали ему в университете, что шизофреник должен ответить, что они оба оставляют след, нормальный человек такой ответ не дала бы”, — рассказала адвокат.

Так, в условиях стационара психиатрической больницы был проведен ряд медицинских исследований. После проведения исследования сердца было сделано энцефалограмма.

“По словам моего подзащитного, у него были замечены диффузные изменения в сердце и обнаружена блокада правой пучка Гиса”, — уточнила Гемеджи.

После получения документов с медицинским заключением сторона защиты намерена ходатайствовать о проведении медицинского осмотра.

“Также у моего подзащитного был инцидент по поводу поправок в конституцию (России — ред.), по поводу участия в процессе голосования. Он написал заявление о том, что он не желает участвовать в этом голосовании. Трижды он вызывался „на ковер“ и после подачи письменного заявления его оставили в покое”, — резюмировала адвокат.

Так, по данным организации, Сулейманов — гражданский журналист, активист “Крымской солидарности”, выпускник факультета физики магнитных явлений в ТНУ. Он был задержан 27 марта 2019 года в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму и находится под стражей в изоляторе более 15 месяцев.

Как сообщал УНН, недавно в оккупированном полуострове снова прошли обыски силовиков. Так, около 4 утра 7 июля стало известно об одновременном проведении массовых обысков в нескольких районах оккупированного Крыма. По итогам следственных мероприятий, которые прошли в 13-ти домах, сотрудники ФСБ РФ задержали 7 человек — Зиядинова Эмиля, Ибрагимова Исмет, Суфьянова Алима, Хайретдинова Сейрана, Сизикова Александра, Бектемирова Вадима, Муратова Зекирью.

Всех доставили в здание ФСБ РФ в Симферополе. Дилявера Меметова, к которому пришли с постановлением на арест, в его домовладении не было. Российские спецслужбы продолжают его искать.