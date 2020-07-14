У арестованного в Крыму журналиста проблемы с сердцем - адвокат

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102935 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112261 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117146 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150812 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116751 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141850 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104335 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102849 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105111 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102297 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 55785 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 79057 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 59715 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

02:42 • 42809 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 71004 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 113627 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 150824 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 141859 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 392672 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 343086 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 84452 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 108164 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 136240 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 213264 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 239812 просмотра
Актуальное
У арестованного в Крыму журналиста проблемы с сердцем - адвокат

У арестованного в Крыму журналиста проблемы с сердцем - адвокат

Киев  •  УНН

 • 12021 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. У арестованного во временно оккупированном Крыму гражданского журналиста Руслана Сулейманова обнаружены диффузные изменения в сердце. Об этом сообщает общественное объединение “Крымская солидарность” со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи, передает УНН.

“У него было общение с психологом, его заставили пройти тесты. Были вопросы такого характера как, например, „ручка и ботинок, что общего между этими предметами?“. Он сказал, что вспомнил ответ на этот вопрос психологии, которую преподавали ему в университете, что шизофреник должен ответить, что они оба оставляют след, нормальный человек такой ответ не дала бы”, — рассказала адвокат.

Так, в условиях стационара психиатрической больницы был проведен ряд медицинских исследований. После проведения исследования сердца было сделано энцефалограмма.

“По словам моего подзащитного, у него были замечены диффузные изменения в сердце и обнаружена блокада правой пучка Гиса”, — уточнила Гемеджи.

После получения документов с медицинским заключением сторона защиты намерена ходатайствовать о проведении медицинского осмотра.

“Также у моего подзащитного был инцидент по поводу поправок в конституцию (России — ред.), по поводу участия в процессе голосования. Он написал заявление о том, что он не желает участвовать в этом голосовании. Трижды он вызывался „на ковер“ и после подачи письменного заявления его оставили в покое”, — резюмировала адвокат.

Так, по данным организации, Сулейманов — гражданский журналист, активист “Крымской солидарности”, выпускник факультета физики магнитных явлений в ТНУ. Он был задержан 27 марта 2019 года в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму и находится под стражей в изоляторе более 15 месяцев.

Как сообщал УНН, недавно в оккупированном полуострове снова прошли обыски силовиков. Так, около 4 утра 7 июля стало известно об одновременном проведении массовых обысков в нескольких районах оккупированного Крыма. По итогам следственных мероприятий, которые прошли в 13-ти домах, сотрудники ФСБ РФ задержали 7 человек — Зиядинова Эмиля, Ибрагимова Исмет, Суфьянова Алима, Хайретдинова Сейрана, Сизикова Александра, Бектемирова Вадима, Муратова Зекирью.

Всех доставили в здание ФСБ РФ в Симферополе. Дилявера Меметова, к которому пришли с постановлением на арест, в его домовладении не было. Российские спецслужбы продолжают его искать.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы