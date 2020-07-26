В оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В оккупированном Крыму нашли тело 3-летнего Мусы Сулейманова, который является сыном политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщил представитель Крымской солидарности, ссылаясь на МЧС РФ во время прямого эфира, передает корреспондент УНН.
"МЧС России сообщило об обнаружении тела 3-летнего ребенка, пропавшего два дня назад в Симферопольском районе", - сказал представитель Крымской солидарности, ссылаясь на сообщение МЧС РФ.
Отметим, что во время эфира стало известно, что тело нашли в выгребной яме.
Также в эфире было отмечено, что выгребную яму осматривали и раньше, но тело обнаружили только сегодня, когда ее решили откачать.
После слов: "Он там" - место у выгребной ямы оцепили, а журналистов и волонтеров, которые проводили поиски, попросили отойти. Впоследствии на место прибыла скорая.
Сейчас больше официальных комментариев и сообщений о смерти 3-летнего мальчика не было.
Напомним, 24 июля, в поселке Строгановка Симферопольского района в оккупированном Крыму исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.