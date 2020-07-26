Завтра состоятся похороны 3-летнего Мусы Сулейманова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Завтра состоятся похороны 3-летнего Мусы Сулейманова, которого нашли мертвым в оккупированном Крыму. Об этом сообщил представитель Крымской солидарности во время прямого эфира, передает корреспондент УНН.
"Недавно вышел священнослужитель и сказал, что ребенок мертв, похороны состоятся завтра в 11:00", - сказал представитель Крымской солидарности.
Также сообщается, что поиски ребенка остановились, ведь его нашли мертвым в канализационной яме.
Как сообщалось, в оккупированном Крыму нашли тело 3-летнего Мусы Сулейманова, который является сыном политзаключенного Руслана Сулейманова.
Напомним, 24 июля, в поселке Строгановка Симферопольского района в оккупированном Крыму исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.