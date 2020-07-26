Завтра состоятся похороны 3-летнего Мусы Сулейманова

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 14624 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 30009 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106327 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115616 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119905 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118137 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145388 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104673 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102911 просмотра

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Завтра состоятся похороны 3-летнего Мусы Сулейманова

Завтра состоятся похороны 3-летнего Мусы Сулейманова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Завтра состоятся похороны 3-летнего Мусы Сулейманова, которого нашли мертвым в оккупированном Крыму. Об этом сообщил представитель Крымской солидарности во время прямого эфира, передает корреспондент УНН.

"Недавно вышел священнослужитель и сказал, что ребенок мертв, похороны состоятся завтра в 11:00", - сказал представитель Крымской солидарности.

Также сообщается, что поиски ребенка остановились, ведь его нашли мертвым в канализационной яме.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму нашли тело 3-летнего Мусы Сулейманова, который является сыном политзаключенного Руслана Сулейманова.

Напомним, 24 июля, в поселке Строгановка Симферопольского района в оккупированном Крыму исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.

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