Завтра в Україні потеплішає
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У понеділок, 2 липня очікується переважно суха і тепла погода. Опади у вигляді дощу очікуються на Заході, Півночі і центральних регіонах країни. Температура повітря в середньому коливатиметься в межах +17...+24 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
У понеділок у західних та північних областях температура повітря коливатиметься від +13 до +19 градусів, у центральних областях буде до +24. На Сході і Півдні при цьому пануватиме спека – до +28 градусів.
Як повідомляв УНН, українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в п'яти областях.
"За даними УкрГідрометцентру, 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.