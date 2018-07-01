Завтра в Україні потеплішає

У понеділок у західних та північних областях температура повітря коливатиметься від +13 до +19 градусів, у центральних областях буде до +24. На Сході і Півдні при цьому пануватиме спека – до +28 градусів.

Як повідомляв УНН, українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в п'яти областях.



"За даними УкрГідрометцентру, 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.