Завтра в Украине потеплеет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В понедельник, 2 июля ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Осадки в виде дождя ожидаются на Западе, Севере и центральных регионах страны. Температура воздуха в среднем будет колебаться в пределах +17 ... + 24 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
В понедельник в западных и северных областях температура воздуха будет колебаться от +13 до +19 градусов, в центральных областях будет +24. На Востоке и Юге при этом будет царить жара - до 28 градусов тепла.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности в пяти областях.
"По данным Укргидрометцентра, 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.