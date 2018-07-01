Завтра в Украине потеплеет

В понедельник в западных и северных областях температура воздуха будет колебаться от +13 до +19 градусов, в центральных областях будет +24. На Востоке и Юге при этом будет царить жара - до 28 градусов тепла.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности в пяти областях.



"По данным Укргидрометцентра, 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.