Завтра в Україні буде хмарна погода без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У понеділок, 21 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями та без опадів, передає УНН з посиланням на Укргідрометцентр
У більшості західних областей на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних, Херсонській та Запорізькій областях пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-30 м/с.
Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, у східних областях до 6 градумів морозу, вдень 0-5 градусів тепла; у західних та південних областях вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів, на Закарпатті до 13 градусів тепла.
Нагадаємо, завтра в Києві опадів не очікується.