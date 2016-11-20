Завтра в Украине будет облачная погода без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В понедельник, 21 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями и без осадков, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр
В большинстве западных областей на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-30 м/с.
Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в восточных областях до 6 градумив мороза, днем 0-5 градусов тепла; в западных и южных областях ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов, в Закарпатской области до 13 градусов тепла.
Напомним, завтра в Киеве осадков не ожидается.