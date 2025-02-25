Завтра в Україні запровадять обмеження потужності для бізнесу: як діятиме

У середу, 26 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Деталі

За даними компанії, час застосування обмежень:

16:00 – 19:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання - повідомили в Укренерго.

Нагадаємо

Вчора російські війська вночі атакували ударними безпілотниками передмістя Одеси, пошкоджено припортову інфраструктуру, приватний будинок та автомобілі.