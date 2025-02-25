Завтра в Україні запровадять обмеження потужності для бізнесу: як діятиме
Київ • УНН
26 лютого з 16:00 до 19:00 будуть введені обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Причиною є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак.
У середу, 26 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
Деталі
За даними компанії, час застосування обмежень:
16:00 – 19:00.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
Нагадаємо
Вчора російські війська вночі атакували ударними безпілотниками передмістя Одеси, пошкоджено припортову інфраструктуру, приватний будинок та автомобілі.