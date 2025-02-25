Завтра в Украине введут ограничения мощности для бизнеса: как будет действовать

В среду, 26 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

Детали

По данным компании, время применения ограничений:

16:00 - 19:00.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование - сообщили в Укрэнерго.

Напомним

Вчера российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками пригород Одессы, повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили.