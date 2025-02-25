Завтра в Украине введут ограничения мощности для бизнеса: как будет действовать

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Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
18:54 • 8875 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
17:37 • 35300 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
16:37 • 52116 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

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АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
16:22 • 54469 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

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Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
15:51 • 59134 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

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Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
15:30 • 57427 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105000 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

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ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
25 февраля, 10:03 • 108172 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

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Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
25 февраля, 09:33 • 107280 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
25 февраля, 09:27 • 106546 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Украине введут ограничения мощности для бизнеса: как будет действовать

Завтра в Украине введут ограничения мощности для бизнеса: как будет действовать

Киев  •  УНН

 • 11034 просмотра

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26 февраля с 16:00 до 19:00 будут введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак.

В среду, 26 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

Детали

По данным компании, время применения ограничений:

16:00 - 19:00.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование 

- сообщили в Укрэнерго.

Напомним

Вчера российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками пригород Одессы, повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
odessaОдесса

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