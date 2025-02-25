Завтра в Украине введут ограничения мощности для бизнеса: как будет действовать
Киев • УНН
26 февраля с 16:00 до 19:00 будут введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак.
В среду, 26 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Детали
По данным компании, время применения ограничений:
16:00 - 19:00.
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
Напомним
Вчера российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками пригород Одессы, повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили.