Завтра в більшості областей України очікуються дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Завтра, 7 листопада, в більшості областей України очікуються дощі, у західних областях місцями сильні. Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"7 листопада вночі на більшій частині території країни, вдень у західних, Житомирській та Київській областях часом дощі; у західних областях місцями сильні, в Карпатах та на Закарпатті дуже сильні дощі.
Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 30-35 м/с.
Температура вночі 6-11 градусів тепла, у східний областях місцями 4-6градусів тепла, вдень 11-16 градусів тепла, на крайньому заході 5-10 градусів тепла.
Нагадаємо, завтра в Києві очікується невеликий дощ.