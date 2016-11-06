Завтра в большинстве областей Украины ожидаются дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Завтра, 7 ноября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, в западных областях местами сильные. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook, передает УНН.
"7 ноября ночью на большей части территории страны, днем в западных, Житомирской и Киевской областях временами дожди; в западных областях местами сильные, в Карпатах и на Закарпатье очень сильные дожди.
Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с.
Температура ночью 6-11 градусов тепла, в восточных областях местами 4-6 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, на крайнем западе 5-10 градусов тепла.
Напомним, завтра в Киеве ожидается небольшой дождь.