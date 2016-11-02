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Завтра українців очікують пориви вітру 15-20 м/с

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. За прогнозами Укргідрометцентру, 3 листопада у деяких областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Завтра українців очікують пориви вітру 15-20 м/с

"3 листопада у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с", — сказано в повідомленні.

У зв'язку з погіршенням погодних умов, рятувальники закликали громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

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