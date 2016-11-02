Завтра українців очікують пориви вітру 15-20 м/с
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За прогнозами Укргідрометцентру, 3 листопада у деяких областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"3 листопада у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с", — сказано в повідомленні.
У зв'язку з погіршенням погодних умов, рятувальники закликали громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.