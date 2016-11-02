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15 марта, 19:03 • 115496 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167381 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138459 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130866 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113091 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105652 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101559 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра украинцев ожидают порывы ветра 15-20 м/с

Завтра украинцев ожидают порывы ветра 15-20 м/с

Киев • УНН

 • 7809 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По прогнозам Укргидрометцентра, 3 ноября в некоторых областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

"3 ноября в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под ветвистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Украинские Национальные Новости

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