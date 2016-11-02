Завтра украинцев ожидают порывы ветра 15-20 м/с

"3 ноября в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под ветвистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.