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Завтра у Раду надійде заява про відставку міністра екології - нардеп

Завтра у Раду надійде заява про відставку міністра екології - нардеп

Київ • УНН

 • 16367 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Завтра у Верховну Раду надійде заява про відставку міністра екології Романа Абрамовського. Про це у своєму Telegram написав нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Цитата

«Як повідомляють мої джерела, завтра в Раду надійде заява про відставку міністра екології Абрамовського», - повідомив Гончаренко.

Додамо

Парламентська фракція “Слуга народу” сьогодні планувала розглядати кадрові зміни в уряді, однак на порядку денному парламенту скоріше за все питання не з’явиться до наступного пленарного тижня.

Нагадаємо

Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

Зі слів очільника фракції, крісла можуть втратити від трьох до п’яти міністрів.

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