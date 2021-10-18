Завтра у Раду надійде заява про відставку міністра екології - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Завтра у Верховну Раду надійде заява про відставку міністра екології Романа Абрамовського. Про це у своєму Telegram написав нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
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«Як повідомляють мої джерела, завтра в Раду надійде заява про відставку міністра екології Абрамовського», - повідомив Гончаренко.
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Парламентська фракція “Слуга народу” сьогодні планувала розглядати кадрові зміни в уряді, однак на порядку денному парламенту скоріше за все питання не з’явиться до наступного пленарного тижня.
Нагадаємо
Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.
Зі слів очільника фракції, крісла можуть втратити від трьох до п’яти міністрів.