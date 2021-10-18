Завтра в Раду поступит заявление об отставке министра экологии - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Завтра в Верховную Раду поступит заявление об отставке министра экологии Романа Абрамовского. Об этом в своем Telegram написал нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
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“Как сообщают мои источники, завтра в Раду поступит заявление об отставке министра экологии Абрамовского”, — сообщил Гончаренко.
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Парламентская фракция “Слуга народа” сегодня планировала рассматривать кадровые изменения в правительстве, однако в повестке дня парламента скорее всего вопрос не появится к следующей пленарной неделе.
Напомним
Ранее председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявлял, что в первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров.
По словам главы фракции, кресла могут потерять от трех до пяти министров.