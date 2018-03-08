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Завтра у Києві очікується туман та ожеледиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Завтра, 9 березня, у Києві очікується туман, а на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр, передає УНН.

“Вночі та вранці 9 березня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.

У КМДА закликали киян бути обережними, пересуваючись містом, аби запобігти травматизму й уникнення аварійних ситуацій.

У той же час, в адміністрації порадили водіям, дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій, а також не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Крім того, зауважили у відомстві, в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Як повідомляв УНН, вдень 8 березня у столиці утримається туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця.

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