Завтра в Киеве ожидается туман и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Завтра, 9 марта, в Киеве ожидается туман, а на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр, передает УНН.
"Ночью и утром 9 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
В КГГА призвали киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, чтобы предотвратить травматизм и избежания аварийных ситуаций.
В то же время, в администрации посоветовали водителям, соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям, а также не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари.
Кроме того, отметили в ведомстве, в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Как сообщал УНН, днем 8 марта во столицы сохранится туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.