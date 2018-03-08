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Завтра в Киеве ожидается туман и гололедица

Завтра в Киеве ожидается туман и гололедица

Киев  •  УНН

 • 11111 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Завтра, 9 марта, в Киеве ожидается туман, а на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр, передает УНН.

"Ночью и утром 9 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА призвали киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, чтобы предотвратить травматизм и избежания аварийных ситуаций.

В то же время, в администрации посоветовали водителям, соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям, а также не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари.

Кроме того, отметили в ведомстве, в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Как сообщал УНН, днем 8 марта во столицы сохранится туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.

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Киев

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