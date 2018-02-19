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Завтра у Києві буде частково обмежений рух Московським мостом – КМДА

Завтра у Києві буде частково обмежений рух Московським мостом – КМДА

Київ • УНН

 • 7919 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Завтра, 20 лютого, у Києві буде частково обмежений рух Московським мостом через річку Дніпро та річку Десенка у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Зокрема, обмеження діятиме:

- з 10:00 до 15:00 у напрямку житлового масиву Троєщина;

- з 15:00 до 20:00 у напрямку станції метро "Петрівка".

Як повідомлялось раніше, КМДА провела 22 перевірки маршрутних таксі у Києві, і за результатами перевірок були розірвані договори з чотирма перевізниками.

Українські Національні Новини

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