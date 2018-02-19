Завтра у Києві буде частково обмежений рух Московським мостом – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Завтра, 20 лютого, у Києві буде частково обмежений рух Московським мостом через річку Дніпро та річку Десенка у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Зокрема, обмеження діятиме:
- з 10:00 до 15:00 у напрямку житлового масиву Троєщина;
- з 15:00 до 20:00 у напрямку станції метро "Петрівка".
Як повідомлялось раніше, КМДА провела 22 перевірки маршрутних таксі у Києві, і за результатами перевірок були розірвані договори з чотирма перевізниками.