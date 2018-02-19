Завтра в Киеве будет частично ограничено движение на Московскому мосту - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Завтра, 20 февраля, в Киеве будет частично ограничено движение по Московскому мосту через реку Днепр и реку Десенка в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
В частности, ограничение будет действовать:
- с 10:00 до 15:00 в направлении жилого массива Троещина;
- с 15:00 до 20:00 в направлении станции метро "Петровка".
Как сообщалось ранее, КГГА провела 22 проверки маршрутных такси в Киеве, и по результатам проверок были расторгнуты договоры с четырьмя перевозчиками.