Завтра стартує перший в історії України жіночий ЧУ з хокею

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21599 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 43044 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66556 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137197 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200396 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190891 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211558 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196902 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152283 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153053 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
90 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35605 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75569 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 26038 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54156 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 32981 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479306 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316359 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378605 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490376 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734694 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123921 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183535 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126347 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161226 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184415 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Завтра стартує перший в історії України жіночий ЧУ з хокею

Завтра стартує перший в історії України жіночий ЧУ з хокею

Київ • УНН

 • 11182 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Завтра у Києві почнеться перший в історії чемпіонат України з хокею з шайбою серед жіночих команд, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.

В прем’єрному матчі на лід вийдуть столична команда “Україночка” та “Дніпровські Білки” з Дніпра. Саме ці колективи, які було створено в 2014 році, серією виставкових матчів поклали початок буму жіночого хокею в Україні.

Окрім “Україночки” та “Дніпровських Білок” участь в першому чемпіонаті України братимуть ще три хокейні команди, “Пантери” (м. Харків), “Лавина” (м. Кременчук) та “Королеви Дніпра” (м. Дніпро).

“Ми перебуваємо на порозі історичної події — старту першого чемпіонату України з хокею з шайбою серед жіночих команд. Приємно, що в змаганні братимуть участь відразу п’ять команд. При цьому ми не чекаємо величезного прориву у якості гри, але переконані, що проведення чемпіонату дасть серйозний поштовх розвитку хокею в країні”, — заявив президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін.

Примітно, що серед особливостей чемпіонату — встановлення ліміту на легіонерів. Кожна команда зможе мати у своєму складі не більше чотирьох іноземних гравців. При цьому за попередніми заявками в чемпіонаті виступатимуть представниці Канади, США, Латвії, Молдови, Білорусі та інших країн.

Нагадаємо, що змагання пройдуть в два етапи. Перший етап відбудеться за туровою системою. В кожному турі братимуть участь чотири команди, одна команда відпочиватиме. Чотири найкращі команди за підсумками першого етапу потраплять до другого етапу — Фіналу чотирьох.

Додамо також, ім’я першого чемпіона України з хокею серед жіночих команд країна дізнається в Міжнародний жіночий день — 8 березня 2017 року.

Як повідомляв УНН, за два роки існування Універсального навчально-тренувального центру “Льодограй”, який є соціальним проектом оператора державних лотерей “М.С.Л.”, можливість займатися зимовими видами спорту отримали понад 200 дітей. Молоді спортсмени вже здобули чимало медалей на Відкритому чемпіонаті України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$82,814.50
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,797.85