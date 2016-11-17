Завтра стартує перший в історії України жіночий ЧУ з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Завтра у Києві почнеться перший в історії чемпіонат України з хокею з шайбою серед жіночих команд, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.
В прем’єрному матчі на лід вийдуть столична команда “Україночка” та “Дніпровські Білки” з Дніпра. Саме ці колективи, які було створено в 2014 році, серією виставкових матчів поклали початок буму жіночого хокею в Україні.
Окрім “Україночки” та “Дніпровських Білок” участь в першому чемпіонаті України братимуть ще три хокейні команди, “Пантери” (м. Харків), “Лавина” (м. Кременчук) та “Королеви Дніпра” (м. Дніпро).
“Ми перебуваємо на порозі історичної події — старту першого чемпіонату України з хокею з шайбою серед жіночих команд. Приємно, що в змаганні братимуть участь відразу п’ять команд. При цьому ми не чекаємо величезного прориву у якості гри, але переконані, що проведення чемпіонату дасть серйозний поштовх розвитку хокею в країні”, — заявив президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін.
Примітно, що серед особливостей чемпіонату — встановлення ліміту на легіонерів. Кожна команда зможе мати у своєму складі не більше чотирьох іноземних гравців. При цьому за попередніми заявками в чемпіонаті виступатимуть представниці Канади, США, Латвії, Молдови, Білорусі та інших країн.
Нагадаємо, що змагання пройдуть в два етапи. Перший етап відбудеться за туровою системою. В кожному турі братимуть участь чотири команди, одна команда відпочиватиме. Чотири найкращі команди за підсумками першого етапу потраплять до другого етапу — Фіналу чотирьох.
Додамо також, ім’я першого чемпіона України з хокею серед жіночих команд країна дізнається в Міжнародний жіночий день — 8 березня 2017 року.
Як повідомляв УНН, за два роки існування Універсального навчально-тренувального центру “Льодограй”, який є соціальним проектом оператора державних лотерей “М.С.Л.”, можливість займатися зимовими видами спорту отримали понад 200 дітей. Молоді спортсмени вже здобули чимало медалей на Відкритому чемпіонаті України.