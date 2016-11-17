Завтра стартует первый в истории Украины женский ЧУ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Завтра в Киеве начнется первый в истории чемпионат Украины по хоккею с шайбой среди женских команд, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
В премьерном матче на лед выйдут столичная команда "Украиночка" и "Днепровские Белки" из Днепра. Именно эти коллективы, которые были созданы в 2014 году, серией выставочных матчей положили начало бума женского хоккея в Украине.
Кроме "Украиночки" и "Днепровских Белок" участие в первом чемпионате Украины будут еще три хоккейные команды, "Пантеры" (г. Харьков), "Лавина" (г. Кременчуг) и "Королевы Днепра" (г. Днепр).
"Мы находимся на пороге исторического события - старта первого чемпионата Украины по хоккею с шайбой среди женских команд. Приятно, что в соревновании примут участие сразу пять команд. При этом мы не ожидаем большого прорыва в качестве игры, но убеждены, что проведение чемпионата даст серьезный толчок развитию хоккея в стране ", - заявил президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин.
Примечательно, что среди особенностей чемпионата - установление лимита на легионеров. Каждая команда сможет иметь в своем составе не более четырех иностранных игроков. При этом по предварительным заявкам в чемпионате будут выступать представительницы Канады, США, Латвии, Молдовы, Беларуси и других стран.
Напомним, что соревнования пройдут в два этапа. Первый этап состоится в Турове системой. В каждом туре будут участвовать четыре команды, одна команда будет отдыхать. Четыре лучшие команды по итогам первого этапа попадут ко второму этапу - Финал четырех.
Добавим также, имя первого чемпиона Украины по хоккею среди женских команд страна узнает в Международный женский день - 8 марта 2017 года.
Как сообщал УНН, за два года существования Универсального учебно-тренировочного центра "Льодограй", который является социальным проектом оператора государственных лотерей "М.С.Л.", возможность заниматься зимними видами спорта получили более 200 детей . Молодые спортсмены уже получили немало медалей на Открытом чемпионате Украины.