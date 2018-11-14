Завтра ООН розгляне оновлену "кримську" резолюцію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН у четвер, 15 листопада, розгляне оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". Про це повідомило у Тwitter Постійне представництво України при ООН, передає УНН.
"У четвер, 15 листопада, Третій (профільний) комітет Генеральної Асамблеї ООН розгляне оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, в ООН занепокоєні через зростання російської військової присутності в Азовському морі. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив 30 жовтня постпред Нідерландів Карел Ван Остер.
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Як повідомляв УНН, Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію по ситуації в Азовському морі.