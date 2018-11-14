Завтра ООН рассмотрит обновленную "крымскую" резолюцию

"В четверг, 15 ноября, Третий (профильный) комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина ", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, в ООН обеспокоены из-за роста российского военного присутствия в Азовском море. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил 30 октября постпред Нидерландов Карел Ван Остер.



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Как сообщал УНН, Европарламент 25 октября принял резолюцию по ситуации в Азовском море.