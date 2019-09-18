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Завтра КСУ почне розгляд щодо конституційності Закону України "Про оплату праці"

Завтра КСУ почне розгляд щодо конституційності Закону України "Про оплату праці"

Київ • УНН

 • 12491 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Завтра Велика палата Конституційного Суду України розпочне розгляд справи щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України “Про оплату праці” та КЗпП України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.

“Так, 19 вересня о 10 годині Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини шостої статті 6 Закону України „Про оплату праці“ від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон) та частини шостої статті 96 Кодексу законів про працю України (далі — Кодекс) в редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 6 грудня 2016 року № 1774—VIII (далі — Закон № 1774)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до частини шостої статті 6 Закону, а також частини шостої статті 96 Кодексу в редакції Закону № 1774 “мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року”.

“Автори клопотання стверджують, що прожитковий мінімум не може використовуватися для встановлення мінімального посадового окладу (тарифної ставки). Він є лише соціальною гарантією того, що мінімальна заробітна плата не буде встановлена нижче рівня, достатнього „для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості“ (частина перша статті 1 Закону України „Про прожитковий мінімум“)”, — зазначається в повідомленні.

У конституційному поданні також зазначено, що після законодавчої зміни розрахункової величини усі працівники нижче 13 тарифного розряду згідно з Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати, який досягається виключно шляхом доплати до такого рівня. Однак такі доплати не належать до систем оплати праці, які формуються на оцінках виконуваних робіт і кваліфікації працівників, що, на думку авторів клопотання, не відповідає статтям 8, 22, 43 Конституції України.

Нагадаємо, до КСУ надійшли звернення Ради щодо семи законопроектів.

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