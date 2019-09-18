Завтра КСУ начнет рассмотрение относительно конституционности Закона Украины "Об оплате труда"

“Так, 19 сентября в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части шестой статьи 6 Закона Украины „Об оплате труда“ от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР (далее — Закон) и части шестой статьи 96 Кодекса законов о труде Украины (далее — Кодекс) в редакции Закона Украины „о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины“ от 6 декабря 2016 года № 1774-VIII (далее — Закон № 1774)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно части шестой статьи 6 Закона, а также части шестой статьи 96 Кодекса в редакции Закона № 1774 “минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года”.

"Авторы ходатайства утверждают, что прожиточный минимум не может использоваться для установления минимального должностного оклада (тарифной ставки). Он является только социальной гарантией того, что минимальная заработная плата не будет установлена ниже уровня, достаточного "для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности“(часть первая статьи 1 Закона Украины “О прожиточном минимуме”)", — отмечается в сообщении.

В конституционном представлении также отмечено, что после законодательного изменения расчетной величины все работники ниже 13 тарифного разряда в соответствии с Единой тарифной сеткой разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы получают заработную плату на уровне минимальной заработной платы, который достигается исключительно путем доплаты до такого уровня. Однако такие доплаты не относятся к системам оплаты труда, которые формируются на оценках выполняемых работ и квалификации работников, что, по мнению авторов ходатайства, не соответствует статьям 8, 22, 43 Конституции Украины.

Напомним, в КСУ поступили обращения Рады по поводу семи законопроектов.