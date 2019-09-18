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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79239 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113806 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105571 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112304 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120607 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148760 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149021 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Завтра КСУ начнет рассмотрение относительно конституционности Закона Украины "Об оплате труда"

Завтра КСУ начнет рассмотрение относительно конституционности Закона Украины "Об оплате труда"

Киев  •  УНН

 • 12489 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Завтра Большая палата Конституционного Суда Украины начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины отдельных положений Закона Украины “Об оплате труда” и КЗоТ Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

“Так, 19 сентября в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части шестой статьи 6 Закона Украины „Об оплате труда“ от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР (далее — Закон) и части шестой статьи 96 Кодекса законов о труде Украины (далее — Кодекс) в редакции Закона Украины „о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины“ от 6 декабря 2016 года № 1774-VIII (далее — Закон № 1774)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно части шестой статьи 6 Закона, а также части шестой статьи 96 Кодекса в редакции Закона № 1774 “минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года”.

"Авторы ходатайства утверждают, что прожиточный минимум не может использоваться для установления минимального должностного оклада (тарифной ставки). Он является только социальной гарантией того, что минимальная заработная плата не будет установлена ниже уровня, достаточного "для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности“(часть первая статьи 1 Закона Украины “О прожиточном минимуме”)", — отмечается в сообщении.

В конституционном представлении также отмечено, что после законодательного изменения расчетной величины все работники ниже 13 тарифного разряда в соответствии с Единой тарифной сеткой разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы получают заработную плату на уровне минимальной заработной платы, который достигается исключительно путем доплаты до такого уровня. Однако такие доплаты не относятся к системам оплаты труда, которые формируются на оценках выполняемых работ и квалификации работников, что, по мнению авторов ходатайства, не соответствует статьям 8, 22, 43 Конституции Украины.

Напомним, в КСУ поступили обращения Рады по поводу семи законопроектов.

Украинские Национальные Новости

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