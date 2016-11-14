Завтра безпеку під час акцій у Києві охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві під час масових заходів, які заплановані на 15 листопада, безпеку на вулицях столиці будуть забезпечувати близько 5000 правоохоронців. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
Як повідомив А.Крищенко, є близько 10-ти заявок на проведення акцій на період із 15 по 27 листопада, участь у яких, за різними оцінками, братимуть від 5-ти до 50-ти тисяч громадян. Отже, у зв’язку із можливою терористичною загрозою, поліція Києва переходить на посилений варіант несення служби.
“Забезпечувати правопорядок у ці дні будуть близько 5000 правоохоронців, у тому числі представники Національної гвардії та придані сили. Ми аналізуємо оперативну інформацію, маємо тривожні дзвінки щодо спроб дестабілізації ситуації у державі та можливих терористичних актів. У соцмережах є чимало закликів щодо набору так званої „масовки“ на заплановані акції, за день роботи на яких пропонують від 70-ти до 150-ти гривень. Тому ми закликаємо не піддаватися на провокації політичних сил та громадських організацій, які намагатимуться використати громадян для втілення своїх підступних планів”, — підкреслив Андрій Крищенко.
Нагадаємо, із 15 по 27 листопада 2016 року на території Києва та Харкова запланована низка заходів за участі значної кількості громадян. У зв’язку з цим голова Національної поліції Хатія Деканоідзе підписала відповідний наказ щодо переведення всіх сил та засобів поліції на посилений варіант службової діяльності.