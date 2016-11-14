Завтра безпеку під час акцій у Києві охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21594 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 43031 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66551 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137192 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200389 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190888 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211556 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196902 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152283 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153053 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
90 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35605 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75569 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 26038 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54156 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 32981 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479301 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316356 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378602 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490374 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734692 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123921 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183535 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126347 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161226 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184415 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Завтра безпеку під час акцій у Києві охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців

Завтра безпеку під час акцій у Києві охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців

Київ • УНН

 • 14518 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві під час масових заходів, які заплановані на 15 листопада, безпеку на вулицях столиці будуть забезпечувати близько 5000 правоохоронців. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як повідомив А.Крищенко, є близько 10-ти заявок на проведення акцій на період із 15 по 27 листопада, участь у яких, за різними оцінками, братимуть від 5-ти до 50-ти тисяч громадян. Отже, у зв’язку із можливою терористичною загрозою, поліція Києва переходить на посилений варіант несення служби.

“Забезпечувати правопорядок у ці дні будуть близько 5000 правоохоронців, у тому числі представники Національної гвардії та придані сили. Ми аналізуємо оперативну інформацію, маємо тривожні дзвінки щодо спроб дестабілізації ситуації у державі та можливих терористичних актів. У соцмережах є чимало закликів щодо набору так званої „масовки“ на заплановані акції, за день роботи на яких пропонують від 70-ти до 150-ти гривень. Тому ми закликаємо не піддаватися на провокації політичних сил та громадських організацій, які намагатимуться використати громадян для втілення своїх підступних планів”, — підкреслив Андрій Крищенко.

Нагадаємо, із 15 по 27 листопада 2016 року на території Києва та Харкова запланована низка заходів за участі значної кількості громадян. У зв’язку з цим голова Національної поліції Хатія Деканоідзе підписала відповідний наказ щодо переведення всіх сил та засобів поліції на посилений варіант службової діяльності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв
Bitcoin
$82,814.50
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,797.85