Завтра безопасность во время акций в Киеве будут охранять около 5 тыс. правоохранителей

Как сообщил А.Крищенко, есть около 10-ти заявок на проведение акций на период с 15 по 27 ноября, участие в которых, по разным оценкам, будут брать от 5-ти до 50-ти тысяч человек. Итак, в связи с возможной террористической угрозой, полиция Киева переходит на усиленный вариант несения службы.

"Обеспечивать правопорядок в эти дни будут около 5000 правоохранителей, в том числе представители Национальной гвардии и приданные силы. Мы анализируем оперативную информацию, имеем тревожные звонки о попытках дестабилизации ситуации в государстве и возможных террористических актах. В соцсетях немало призывов по набору так называемой "массовки" на запланированные акции за день работы на которых предлагают от 70-ти до 150-ти гривен. Поэтому мы призываем не поддаваться на провокации политических сил и общественных организаций, которые будут пытаться использовать граждан для осуществления своих коварных планов ", - подчеркнул Андрей Крищенко.

Напомним, с 15 по 27 ноября 2016 года на территории Киева и Харькова запланировано ряд мероприятий с участием значительного количества граждан. В связи с этим председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе подписала соответствующий приказ о переводе всех сил и средств полиции на усиленный вариант служебной деятельности.