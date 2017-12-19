Завтра аграрії вийдуть на загальнонаціональний страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Обурені ухваленими змінами до Податкового кодексу і Державного бюджету на 2018 рік українські аграрії планують завтра вийти на загальнонаціональний страйк. Таке рішення вони ухвалили сьогодні, під час загальнонаціонального аграрного віче, передає кореспондент УНН.
До радикальних дій аграріїв підштовхнула прийнята Верховною Радою правка № 180, згідно з якою, з 1 березня 2018 року, скасовується ПДВ на експорт в митному режимі сої, соняшнику і ріпаку.
Аграрії переконують, що поправка призведе до того, що виробникам буде просто не рентабельно вирощувати ці культури. Після прийняття даної правки аграрії вже виходили на протести у своїх регіонах.
Тепер вони збираються на загальнонаціональний страйк, який відбудеться 20 і 21 грудня.
Зокрема, завтра, 20 грудня, аграрії звернуться до членів податкового комітету ВРУ з проханням розглянути законопроект № 7403 та рекомендувати його парламенту. В законопроекті пропонуєтся відмінити правку № 180.
“Податковий комітет буде засідати завтра ( 20 грудня — ред..) о 14.30 на вулиці Липська, 3. Ми збираємося там між готелем "Київ" і готелем "Національний" за годину до початку комітету”, — сказав голова “Аграрного союзу України” Геннадій Новіков.
У четвер аграрії планують прийти під стіни парламенту із закликом до депутатів прийняти альтернативний законопроект № 7403.
Нагадаємо, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.
За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.
Як повідомляв УНН, Президент підтримав аграріїв у протистоянні з податковим Комітетом ВР.