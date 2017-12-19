Завтра аграрії вийдуть на загальнонаціональний страйк

До радикальних дій аграріїв підштовхнула прийнята Верховною Радою правка № 180, згідно з якою, з 1 березня 2018 року, скасовується ПДВ на експорт в митному режимі сої, соняшнику і ріпаку.

Аграрії переконують, що поправка призведе до того, що виробникам буде просто не рентабельно вирощувати ці культури. Після прийняття даної правки аграрії вже виходили на протести у своїх регіонах.

Тепер вони збираються на загальнонаціональний страйк, який відбудеться 20 і 21 грудня.

Зокрема, завтра, 20 грудня, аграрії звернуться до членів податкового комітету ВРУ з проханням розглянути законопроект № 7403 та рекомендувати його парламенту. В законопроекті пропонуєтся відмінити правку № 180.

“Податковий комітет буде засідати завтра ( 20 грудня — ред..) о 14.30 на вулиці Липська, 3. Ми збираємося там між готелем "Київ" і готелем "Національний" за годину до початку комітету”, — сказав голова “Аграрного союзу України” Геннадій Новіков.

У четвер аграрії планують прийти під стіни парламенту із закликом до депутатів прийняти альтернативний законопроект № 7403.

Нагадаємо, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.

За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.

Як повідомляв УНН, Президент підтримав аграріїв у протистоянні з податковим Комітетом ВР.