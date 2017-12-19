Завтра аграрии выйдут на общенациональную забастовку

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Возмущенные принятыми изменениями в Налоговый кодекс и Государственный бюджет на 2018 год украинские аграрии планируют завтра выйти на общенациональную забастовку. Такое решение они приняли сегодня во время общенационального аграрного вече, передает корреспондент УНН.