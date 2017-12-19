Завтра аграрии выйдут на общенациональную забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Возмущенные принятыми изменениями в Налоговый кодекс и Государственный бюджет на 2018 год украинские аграрии планируют завтра выйти на общенациональную забастовку. Такое решение они приняли сегодня во время общенационального аграрного вече, передает корреспондент УНН.
К радикальным действиям аграриев подтолкнула принята Верховной Радой правка № 180, согласно которой, с 1 марта 2018 года, отменяется НДС на экспорт в таможенном режиме сои, подсолнечника и рапса.
Аграрии утверждают, что поправка приведет к тому, что производителям будет просто не рентабельно выращивать эти культуры. После принятия данной поправки аграрии уже выходили на протесты в своих регионах.
Теперь они собираются на общенациональную забастовку, которая состоится 20 и 21 декабря.
В частности, завтра, 20 декабря, аграрии обратятся к членам налогового комитета ВРУ с просьбой рассмотреть законопроект № 7403 и рекомендовать его парламенту. В законопроекте предлагается отменить поправку № 180.
"Налоговый комитет будет заседать завтра (20 декабря - ред ..) в 14.30 на улице Липская, 3 Мы собираемся там между гостиницами "Киев" и "Национальный" за час до начала комитета", - сказал глава "Аграрного союза Украины" Геннадий Новиков.
В четверг аграрии планируют прийти под стены парламента с призывом к депутатам принять альтернативный законопроект № 7403.
Напомним, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.
По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка № 180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.
Как сообщал УНН, Президент поддержал аграриев в противостоянии с налоговым комитетом ВР.