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Заводи найбільшого виробника м'яса відновили роботу після кібератаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Всі заводи найбільшого у світі виробника м’яса JBS повністю відновили роботу після кібератаки. Про це повідомляється на сайті компанії, передає УНН.

Заводи найбільшого виробника м'яса відновили роботу після кібератаки

Що відомо

В заяві компанії говориться, що JBS втратила в цілому менше ніж один день виробництва. Втрати, яких зазнала компанія, вдасться відшкодувати до кінця наступного тижня.

Як зазначив глава компанії Андре Ногейра, швидко відновити діяльність заводів вдалося за рахунок “самовідданості” експертів в області ІТ і кібербезпеки. За його словами, у компанії немає відомостей про те, що зловмисникам вдалося отримали доступ до особистих даних клієнтів, постачальників або співробітників JBS.

Що передувало

Північноамериканські і австралійський філії JBS піддалися атаці хакерів 31 травня. Через це в США призупинили роботу всі заводи компанії з переробки яловичини. Крім того, JBS довелося повністю зупинити забій худоби в Австралії і скасувати зміни на канадському заводі, який переробляє до 4,2 тис. голів худоби в день.

За даними JBS, атаку здійснила організація, яка, “ймовірно, базується в Росії”. У Білому домі заявили, що контактували з цього питання з російською владою. Reuters з посиланням на джерело повідомило, що за атакою стоїть хакерська група під назвою REvil, про це також написав CNBC. Пізніше цю інформацію підтвердило ФБР.

Речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі повідомила, що президент Джо Байден планує обговорити кібератаку на зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним. Вона також додала, що американська адміністрація “не цурається” будь-яких з варіантів відповідної реакції на злом JBS. Сам Байден заявив, що в адміністрації “уважно вивчають” це питання.

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