Кібератака на бразильську компанію з виробництва м'яса: у США заявили про причетність Росії

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Найбільший у світі м’ясокомбінат JBS заявив, що домігся “значного прогресу у вирішенні кібератаки”. Переважна більшість" заводів з виробництва яловичини, свинини, птиці та готових продуктів буде працювати в 2 червня.

Кібератака послідувала минулого місяця групою, пов’язаною з Росією, на “Колоніальному трубопроводі” — найбільшому паливопроводі в США. За повідомленнями представників профспілки, JBS зупинила забій худоби на всіх своїх заводах у США.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США зв’язалися з російським урядом і що ФБР проводить розслідування.

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JBS продає яловичину та свинину під торговою маркою Swift, а роздрібні продавці, такі як Costco Wholesale Corp, несуть свої свинячі корейки та вирізки. JBS також володіє більшістю курячого переробника Pilgrim’s Pride Co, який продає органічну курку під торговою маркою Just Bare.

Постійне зупинення заводів JBS може загрожувати подальшим підвищенням цін на м’ясо для американських споживачів під час літнього гриль-сезону та порушенням експорту м’яса під час високого попиту з боку Китаю.

Нагадаємо

Національний центр кібербезпеки і поліції Ірландії вважає, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я варто “організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в російському Санкт-Петербурзі і його околицях”.