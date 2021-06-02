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Кибератака на бразильскую компанию по производству мяса: в США заявили о причастности России

Киев • УНН

 • 18697 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Кибератака на бразильскую компанию JBS SA, которая помешала производству мяса в Северной Америке и Австралии, произошла от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России. Об этом сообщили в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Кибератака на бразильскую компанию по производству мяса: в США заявили о причастности России

Детали

Крупнейший в мире мясокомбинат JBS заявил, что добился “значительного прогресса в решении кибератаки”. Подавляющее большинство “заводов по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будет работать в 2 июня.

Кибератака последовала в прошлом месяце группой, связанной с Россией, на “Колониальном трубопроводе” — крупнейшем топливопроводе в США. По сообщениям представителей профсоюза, JBS остановила убой скота на всех своих заводах в США.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США связались с российским правительством и ФБР проводит расследование.

Дополнительно

JBS продает говядину и свинину под торговой маркой Swift, а розничные продавцы, такие как Costco Wholesale Corp, несут свои свиные корейки и вырезки. JBS также обладает большинством куриного переработчика Pilgrim’s Pride Co, который продает органическую курицу под торговой маркой Just Bare.

Постоянное остановки заводов JBS может угрожать дальнейшим повышением цен на мясо для американских потребителей во время летнего гриль-сезона и нарушением экспорта мяса во время высокого спроса со стороны Китая.

Напомним

Национальный центр кибербезопасности и полиции Ирландии считает, что за кибератакой против ирландской службы здравоохранения стоит “организованная преступная группировка, известное как Wizard Spider, базирующаяся в российском Санкт-Петербурге и его окрестностях”.

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