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ЗМІ: хакери з Росії атакували службу охорони здоров'я Ірландії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Національний центр кібербезпеки і поліції Ірландії вважає, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров'я варто "організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в російському Санкт-Петербурзі і його околицях". Про це в четвер, 20 травня, повідомила телерадіокомпанія RTE, передає УНН.

ЗМІ: хакери з Росії атакували службу охорони здоров'я Ірландії

Деталі

Уряд в Дубліні вже зв'язався з російською владою в зв'язку з кібератакою і збитком, який вона нанесла ірландської системі охорони здоров'я, йдеться в повідомленні.

Національний центр кібербезпеки та ірландська поліція Гарда Шихана в даний час проводять міжнародне розслідування інциденту. Відзначається, що про кібератаку повідомлені ФБР та Інтерпол, також здійснюється "тісна співпраця" з Агентством Європолу з боротьби з кіберзлочинністю.

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Кібератака на ірландську систему охорони здоров'я

14 травня хакерська атака обрушила інформаційну систему ірландської служби охорони здоров'я. За допомогою програми-здирника зловмисники отримали доступ до даних пацієнтів ірландських лікарень. За словами виконавчого директора ірландської Національної санітарної служби (HSE) Пола Ріда, злочинці залишили на серверах повідомлення: "Метод подвійного вимагання".

У Міністерстві охорони здоров'я країни відзначили, що у хакерів все ще є вкрадені дані, і вони як і раніше можуть оприлюднити конфіденційну інформацію про пацієнтів і медичні записи або продати їх іншим злочинцям для вимагання та шантажу.

Повідомляється, що після атаки хакери надали ключ для зняття блокування даних Національної санітарної служби і Міністерства охорони здоров'я. Глава МОЗ Стівен Донеллі заявив, що влада не платили зловмисникам викуп за засіб дешифрування і поки воно не застосовувалося. Зараз інструмент дешифрування перевіряють ІТ-фахівці.

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