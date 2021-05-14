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Службу охорони здоров'я Ірландії атакували хакери: довелося відключати всю систему

Київ • УНН

 • 18905 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Служба охорони здоров'я Ірландії була змушена відключити всі свої ІТ-системи в п'ятницю, щоб захиститися від серйозної кібератаки з використанням програм-вимагачів, передає УНН з посиланням на Reuters.

Службу охорони здоров'я Ірландії атакували хакери: довелося відключати всю систему

Деталі

Очільник служби охорони здоров’я Пол Рід сказав, що вжито заходів обережності, щоб захистити якомога більше інформації, і що наразі оцінюється, як атака вплине на інші служби.

“Це дуже витончена атака, а не просто стандартна атака. Вона зачіпає всі наші національні та локальні системи, які задіяні у всіх наших основних сервісах”, - сказав Рід.

У той же час за його словами, програма вакцинації населення триває, так як для цього задіяна окрема система.

Рід сказав, що атака в основному торкнулася інформації, що зберігається на центральних серверах.

Доповнення

Атаки програм-вимагачів зазвичай пов’язані із зараженням комп’ютерів шкідливим програмним забезпеченням, яке завантажується при натисканні на посилання, які здаються нешкідливими, в електронних листах або інших спливаючих вікнах веб-сайтів. Його користувачі не мають доступу до своїх систем і від них часто вимагають викуп за відновлення функцій комп’ютера.

Вони відрізняються від злому даних або інших видів кібератак, у яких можуть викрадати великі обсяги даних клієнтів або іншої інформації у компаній або приватних осіб.

Що було раніше

Американська компанія Colonial Pipeline раніше цього місяця також постраждала від хакерської атаки, через яку майже на тиждень призупинила роботу свого паливопроводу, наразі почалося повне відновлення роботи трубопроводу.

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