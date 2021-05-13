Топливный трубопровод в США Colonial Pipeline возобновил работу после хакерской атаки

Детали

Президент США Джо Байден заявил, что транспортировка топлива в Colonial Pipeline началось и “трубопровод уже сейчас работает на полную силу”. Но он добавил, что последствия этой хакерской атаки будут ощущаться еще долго.

Байден отметил, что топливо из Техаса должно дойти до восточного побережья США, поэтому процесс нормализации восстановят на следующей неделе.

Дополнение

Colonial Pipeline — один из крупнейших трубопроводных операторов в США. 8 мая компания сообщила о хакерской атаке с использованием программы-вымогателя, после чего остановила работу трубопровода. Из-за этого под угрозой оказались поставки горючего на автозаправки сразу в нескольких густонаселенных штатах на Восточном побережье, сообщал Bloomberg. По оценке агентства, атака могла привести к взлету цен на бензин в США до самого с 2014 года уровня.

По словам источников CNN и NBC News, во взломе участвовала группировки DarkSide, которая родом из России. В то же время они указали, что по некоторым признакам можно сказать, что за этой группировкой не стояла российские власти — в отличие от предыдущих атак, в которых Вашингтон обвинял Кремль.

Позже президент США Джо Байден также сообщил о наличии информации о том, что организаторы кибератаки на ИТ-инфраструктуру компании Colonial Pipeline могут находиться в России. Однако у разведки нет данных о причастности российских властей к этой атаке, отметил он.

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline. На вопрос, готовы ли российские власти взаимодействовать с Вашингтоном в этом деле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что “США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности”.